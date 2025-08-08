FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Wie die Preise in der Ukraine steigen werden: Das Ministerkabinett hat seine Prognose bis 2028 aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Das Preiswachstum in der Ukraine wird sich allmählich verlangsamen. Allerdings wird die Inflation im nächsten Jahr recht hoch sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Resolution Nr. 946 vom 6. August 2025.

In der Resolution wurden die Prognose der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Ukraine für 2026-2028 und die wichtigsten prognostizierten makroökonomischen Indikatoren der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Ukraine genehmigt.

Die Prognose enthält zwei Szenarien: ein optimistisches, das „Annahmen über eine deutliche Verbesserung der Sicherheitslage ab 2026“ enthält, und ein pessimistisches, das von einer Fortsetzung der russischen Aggression in vollem Umfang ausgeht.

Nach dem ersten Szenario wird die Inflation (Dezember bis Dezember) wie folgt ausfallen:

  • 2026 – 8,6%,
  • 2027 – 5,9%,
  • 2028 – 5,3%. Nach dem zweiten Szenario werden die Löhne:
  • 9,9% im Jahr 2026
  • , 9,4% im Jahr 2027
  • und 7,5% im Jahr 2028.

Die aktuelle Prognose der Regierung für 2025 geht von einer Dezember-zu-Dezember-Inflation von 9,5% aus.

Inflation in der Ukraine

Die Verbraucherinflation in der Ukraine verlangsamte sich im Juni 2025 auf 14,3%.

Im Juli korrigierte die ukrainische Nationalbank ihre Prognose für die Gesamtinflation im Jahr 2025 auf 9,7% (zuvor hatte sie einen niedrigeren Wert von 8,7% prognostiziert). Im Jahr 2026 wird die Inflation weiter auf 6,6% zurückgehen und erst im Jahr 2027 wieder das Ziel von 5% erreichen.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 265

