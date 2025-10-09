Der Wohnungsbau in der Ukraine hat sich intensiviert: Wie sich die Preise auf dem Primär- und Sekundärmarkt verändert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurde in der Ukraine mit dem Bau von 48,9 Tausend Wohnungen und Privathäusern begonnen, das sind 35% mehr als im letzten Jahr.

Dies geht aus einer Studie von LUN hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bau in den Regionen Kiew, Lemberg und Iwano-Frankiwsk am aktivsten ist.

Analysten zufolge haben sich die Preise auf dem Primärmarkt trotz des Anstiegs der Zahl neuer Projekte stabilisiert. In den meisten Städten bewegt sich die Anpassung zwischen +-1%.

Die teuersten Neubauten befinden sich traditionell in Lwiw (57,9 Tsd. Hrywnja/m²), Kiew (54,2 Tsd. Hrywnja) und Uschhorod (47,7 Tsd. Hrywnja), die billigsten in den Städten an der Front (Saporischschja, Sumy, Charkiw), so die Studie.

Gleichzeitig zeichnet sich auf dem Sekundärmarkt eine neue Geographie der Nachfrage ab: Innerhalb von sechs Monaten sind die Preise für 1-Zimmer-Wohnungen in Ternopil (+13%) und Odessa (+13%) am stärksten gestiegen, während sie in Lwiw und Uschhorod im Gegenteil gesunken sind. In Kiew liegt der Durchschnittspreis für ein „Ein-Zimmer“ bei 65 Tausend Dollar, für ein „Zwei-Zimmer“ bei 100 Tausend Dollar, „Die Analysten sagen, dass sich der Index der Erschwinglichkeit von Wohnraum verbessert hat: In der Hauptstadt braucht man 7,5 Jahresgehälter, um eine durchschnittliche 1-Zimmer-Wohnung zu kaufen, verglichen mit 8 vor sechs Monaten. Die höchsten Steigerungsraten wurden in Odessa (+50%), Winnyzja (+36%) und Tscherkassy (+20%) verzeichnet. In Kiew kostet die Anmietung einer 1-Zimmer-Wohnung durchschnittlich 18 Tausend Hrywnja, und die Erschwinglichkeit hat sich verbessert – sie beträgt jetzt 60% des durchschnittlichen Gehalts in der Stadt.Zur Erinnerung: Im ersten Halbjahr wurden in der Ukraine 51.557 neue Wohnungen in Betrieb genommen. Das sind 6,7% weniger als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.