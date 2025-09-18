Die Zahl der Opfer des russischen Angriffs auf eine Tankstelle in der Region Poltawa ist auf fünf gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Verletzten bei einem russischen Angriff auf eine Tankstelle in der Region Poltawa am 17. September ist auf fünf gestiegen.

Quelle: Jewhen Rohatschow, Polizeipräsident der Region Poltawa

*Direkte Rede:*Rogatschow: „Der Feind hat mit einer Drohne einen weiteren Angriff auf das Gebiet Poltawa geflogen. Nach vorläufigen Informationen wurden bei dem Beschuss am 17. September fünf Menschen verletzt.

Unter den Verletzten sind ein Tankstellenbetreiber (geboren 1991), vier Fahrer (zwei geboren 1975, 1989 und 1995) von zivilen Lastwagen, die in der Nähe der Explosion geparkt waren. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert“.

Einzelheiten: .* Ein weiterer Lkw-Fahrer wurde von Ärzten untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Polizei, Sprengstoffexperten, der Sicherheitsdienst der Ukraine, Rettungskräfte, Ärzte, Versorgungsunternehmen, Freiwillige und andere Strafverfolgungsbehörden waren an den Folgen des Beschusses beteiligt.

Die Folgen des Angriffs werden von Ermittlern der Polizei und des Sicherheitsdienstes der Ukraine unter der Verfahrensaufsicht der Staatsanwaltschaft dokumentiert. Die gesammelten Materialien werden Teil des Beweismaterials vor internationalen Gerichten sein.

Was vorher geschah: .*