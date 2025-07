Drei Menschen wurden in Kupjansk durch russischen Beschuss verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben am 6. Juli dreimal Kupjansk in der Region Charkiw angegriffen und dabei drei Menschen verletzt.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw

Einzelheiten: Gegen 14:20 Uhr führte die russische Armee einen FPV-Drohnenangriff auf die Stadt durch. Die Explosion beschädigte ein Haus und eine 73-jährige Frau erlitt eine Explosionsverletzung.

Um 17:10 Uhr führten die russischen Angreifer einen Artillerieangriff durch. Bei dem Angriff wurde ein Wohnhaus beschädigt, ein 56-jähriger Mann erlitt einen akuten Schock.

Am Abend, um 20:40 Uhr, griff die russische Armee die Stadt erneut an. Ein privates Wohnhaus geriet in Brand. eine 67-jährige Frau erlitt eine Sprengstoffwunde und ein Akubarotrauma und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Art der von den Russen verwendeten Waffen wird derzeit untersucht.

Vorgerichtliche Ermittlungen zum Beschuss von Kupjansk wurden unter der Verfahrensaufsicht der Bezirksstaatsanwaltschaft von Kupjansk in der Region Charkiw gemäß dem Artikel über die Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Hintergrund: