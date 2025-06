Die Zahl der Verstöße im Güterverkehr in der Ukraine ist um ein Drittel zurückgegangen, da die Höhe der Bußgelder gesunken ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Lkw-Besitzer in der Ukraine haben seit Anfang 2025 fast 30 Millionen Hrywnja an Bußgeldern für Überladung erhalten. Im Laufe des Jahres ist die Zahl der Verstöße um ein Drittel zurückgegangen, und die Höhe der Bußgelder hat sich mehr als halbiert.

Dies geht aus den Daten von Opendatabot hervor.

Die automatischen WIM-Wiegesysteme haben 2.441 Verstöße registriert.

Gegenwärtig überschreiten die Lastwagen im Durchschnitt die Ladung um 10%, verglichen mit 20% in den Vorjahren. Und die durchschnittliche Geldstrafe ist auf 12.000 Hrywnja gesunken, verglichen mit 22.000 Hrywnja in den Jahren vor der groß angelegten Razzia.

Insgesamt wurden in den vier Jahren seit der Einführung der automatischen Wiegestationen Bußgelder in Höhe von 629 Millionen Hrywnja verhängt, was mehr als 38.000 Entscheidungen entspricht.

Mehr als die Hälfte der Protokolle wurden in dieser Zeit in 3 Regionen ausgestellt: – Region Kiew – 10.588 Entscheidungen – Region Dnipro – 8.504 Entscheidungen – Region Poltawa – 3.493 Entscheidungen

Derzeit gibt es landesweit 57 WIM-Komplexe in 20 Regionen.

