Zahlungen an Familien von gefallenen Verteidigern werden erhöht: neues Gesetz verabschiedet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Werchowna Rada hat ein Gesetz verabschiedet, das die monatlichen Zahlungen an die Familien von gefallenen Bürgern, die sich besondere Verdienste um das Land erworben haben, erhöht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Gesetzentwurf.

Ab dem 1. Januar 2026 wird die Höhe der Zahlungen an die Familien verstorbener Bürger vom 1- bis zum 1,5-fachen des zum 1. Januar des Kalenderjahres festgelegten Mindestlohns (pro Monat) erhöht.

Wenn zwei oder mehr Familienmitglieder die Zahlung erhalten, werden die Mittel zu gleichen Teilen auf sie verteilt.

Zahlungen an Familien von gefallenen Verteidigern