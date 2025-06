S&P hat den Zahlungsausfall der Ukraine bei ihren GDP-Anleihen erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dies geschah aufgrund der Weigerung der Ukraine, 665 Millionen Dollar an die Inhaber von GDP-Optionsscheinen zu zahlen.

Die internationale Ratingagentur S&P Global hat das Rating der ukrainischen GDP-Anleihen von CC auf D (default) herabgestuft. Dies wird auf der Website der Agentur berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ukraine am 2. Juni eine Zahlung von 665 Millionen Dollar auf ihre Wertpapiere nicht geleistet hat, was der Grund für die Herabstufung von CC auf D war.

„Wir erwarten nicht, dass die Zahlung innerhalb der vertraglich festgelegten Frist von 10 Werktagen erfolgt, da die Regierung ein Moratorium für die Zahlungen auf diese Anleihen verhängt hat, sofern diese nicht umstrukturiert werden“, erklärte die Agentur.

Gleichzeitig blieben die Fremdwährungsratings der Ukraine bei SD/SD (selektiver Ausfall), während das Sovereign Rating der Hrywnja bei CCC+/C belassen wurde.

Der Ausblick für die Hrywnja-Schulden ist stabil. Er spiegelt das Interesse der Regierung wider, die inländischen Schulden zu bedienen, um Druck auf das Bankensystem zu vermeiden, das der Haupteigentümer dieser Anleihen ist.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine es nicht geschafft hat, eine Einigung mit den Gläubigern zu erzielen und die Zahlung von 665 Millionen Dollar auf die öffentlichen Schulden im Zusammenhang mit den so genannten BIP-Optionsscheinen – Schuldverpflichtungen, die an die Rate des Wirtschaftswachstums gebunden sind – verpasst hat. Ukraine kündigt technischen Ausfall von Wertpapieren an