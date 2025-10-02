Zaichenko bleibt im Amt: Wie der Ukrenerho-Skandal endete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Aufsichtsrat von Ukrenerho hat seine Entscheidung geändert und beschlossen, Witalij Zaichenko, dem er letzte Woche das Vertrauen entzogen hatte, als Vorsitzenden des Unternehmens zu behalten.

Mehrere Quellen informierten RBK Ukrajina über dieses Ende des „Personalskandals“ bei dem Unternehmen.

Der Aufsichtsrat traf die Entscheidung nach mehrtägigen Beratungen mit dem Aktionär, dem Energieministerium der Ukraine.

„Ab heute ist die Situation mit dem Management des Unternehmens die gleiche wie vor dem 26. September (Anm. d. Red.)“, sagte die Quelle.

Das heißt, der Vorstand des Unternehmens bleibt in der gleichen Zusammensetzung wie zuvor und Zaichenko ist weiterhin Vorstandsvorsitzender.

Den Quellen zufolge sind die ausländischen Mitglieder des Aufsichtsrats nach der Anordnung des Energieministeriums vom vergangenen Freitag, Entscheidungen nicht online, sondern ausschließlich in Kiew zu treffen, am Montag in Kiew eingetroffen und haben Beratungen mit den Vertretern der Aktionäre aufgenommen.

Diese Gespräche dauerten drei Tage lang, bis einschließlich Mittwoch. Sie bezogen auch die Führung des Wirtschaftsministeriums mit ein.

Der Quelle zufolge wurde ein Kompromiss erzielt, auch weil der Aktionär zustimmte, den Vorstand des Unternehmens ab dem 26. September in seiner derzeitigen Zusammensetzung beizubehalten.

Das Energieministerium erklärte sich auch bereit, einige der zuvor verabschiedeten Dokumente zu streichen.*. Dabei handelt es sich insbesondere um den Ethikkodex und die Anordnung, dass Entscheidungen ausschließlich in den Räumlichkeiten von Ukrenerho in Kiew getroffen werden müssen.

Was ist über den Personalskandal bei Ukrenerho bekannt?