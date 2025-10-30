Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 30. Oktober wird der Flug von JSC Ukrsalisnyzja von Warschau aus wegen technischer Schwierigkeiten mit einem zusätzlichen Zugwechsel durchgeführt.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrsalisnyzja mit.

Das Unternehmen teilt mit, dass die Strecke wie folgt gestaltet wird:

Am Bahnhof Warschau-Woskhodnia müssen die Fahrgäste in einen der drei zusätzlichen Wagen des Intercity-Zugs 12010 umsteigen.

Die Fahrkarten behalten ihre Gültigkeit und die Plätze können in beliebiger Reihenfolge eingenommen werden.

In Lublin steigen die Fahrgäste der Wagen 1, 2, 3, 5, 6 und 7 in den Ukrsalisnyzja-Zug 68/67 Warschau – Kiew um, der weiter in die Hauptstadt fährt.

Die Fahrgäste von Wagen 4 setzen ihre Reise mit dem Intercity-Zug 12010 bis zum Bahnhof Helm fort. Dort warten sie auf einen zusätzlichen Wagen Nr. 16, der an den Zug Nr. 20 Chełm – Kiew angehängt ist.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten – manchmal sorgt die Technik für Überraschungen, aber wir haben alles getan, um sicherzustellen, dass Sie trotzdem bequem und ohne Stress nach Hause kommen. Und um Sie ein wenig zu entschädigen, haben wir Ihnen bereits 1000 „Umarmungen“ auf Ihr Konto gutgeschrieben“, fügte Ukrsalisnyzja hinzu.

