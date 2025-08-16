FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Zugentgleisung: Ukrsalisnyzja gibt bekannt, wann der Verkehr nach Solotvyno wieder aufgenommen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Ukrsalisnyzja hat angekündigt, dass der Verkehr nach Solotvyno nach der Entgleisung eines Personenzugs am Sonntag wieder aufgenommen wird.

Quelle: Ukrsalisnyzja in den sozialen Medien

Einzelheiten: Am Samstagabend stellte Ukrsalisnyzja fest, dass alle 262 Passagiere des Zuges Nr. 84/83 Solotvyno-Kyjiw bereits in Reservewagen auf dem Weg in die Hauptstadt sind, nachdem 9 Busse den Abschnitt in Transkarpaten, wo Reparaturarbeiten im Gange sind, erfolgreich umfahren haben. Es wurde auch gewarnt, dass der Zug mit einer Verspätung von 2 Stunden in Kiew ankommen würde.

Ukrsalisnyzja: „Der Verkehr nach Solotvyno in der Region Transkarpaten wird morgen wieder aufgenommen, alle drei Wagen wurden erfolgreich wieder auf die Schienen gestellt. Gemäß dem Verfahren werden diese Wagen im Depot ordnungsgemäß untersucht, bevor sie wieder für den Personenverkehr eingesetzt werden.“

  • ** Was zuvor geschah:* In der Region Transkarpaten entgleisten die Wagen des Personenzugs Nr. 39/40 Saporischschja – Solotvyno, es gab keine Verletzten unter den Fahrgästen und dem Zugpersonal, die Ursachen des Unfalls werden ermittelt.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 196

