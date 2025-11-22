Am 23. November wird in den meisten Regionen der Ukraine der Strom abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Morgen, am 23. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Verbrauchsbeschränkungen verhängt.

Davor warnt Ukrenerho.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Die stündlichen Stromausfälle sind von 00:00 bis 23:59 Uhr geplant, mit einem Umfang von 1 bis 2,5 Warteschlangen.

Zeitpläne der Strombeschränkungen – von 00:00 bis 23:59 für industrielle Verbraucher.

Die Zeiten und der Umfang der Einschränkungen können sich ändern, stellt Ukrenerho fest und rät, die Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen zu verfolgen.

Zur Erinnerung:

Das Energieministerium hat dementiert, dass die Ukraine angesichts der massiven Stromausfälle Strom ins Ausland verkauft.

Zuvor wurde berichtet, dass die Standseilbahn in Kiew wegen eines Stromausfalls vorübergehend eingestellt wurde.