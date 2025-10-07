Die Abgeordneten haben die größte Anzahl von Änderungsanträgen zum Staatshaushalt seit 2007 eingereicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Abgeordneten haben 3339 Änderungsanträge zum Gesetzentwurf über den Haushalt 2026 eingereicht, was eine Rekordzahl in den letzten 19 Jahren darstellt.

Dies berichtete Roksolana Pidlasa, Leiterin des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada.

„Letztes Jahr wurden bei der Vorbereitung des Haushalts für 2007 mehr Änderungsanträge eingereicht als in diesem Jahr“, sagte Pidlasa.

Sie erinnerte daran, dass 2098 Änderungsanträge für den Haushalt 2025, 1620 Änderungsanträge für den Haushalt 2024, 1270 Änderungsanträge für den Haushalt 2023 und 3284 Änderungsanträge für den Haushalt 2022 (vor der umfassenden Invasion) eingereicht wurden.

Die Fraktion der Europäischen Solidarität reichte die meisten Änderungsanträge ein – 910, gefolgt vom Diener des Volkes – 652, der interfraktionellen Vereinigung Smart Policy – 470 und Voice – 437.

Unter den Abgeordneten wurden die meisten Änderungsanträge von folgenden Personen eingereicht:

Artur Herasymov (Eurosolidarität) – 662 Änderungsanträge;

Jaroslaw Schelesnjak (Stimme) – 254 Änderungsanträge,

Dmytro Rasumkow – 254 Änderungsanträge.

Zur Erinnerung:

Das Ministerkabinett hat Änderungen am Staatshaushalt für 2025 gebilligt, durch die bis Ende des Jahres zusätzliche 324,7 Milliarden Hrywnja für die Verteidigung bereitgestellt werden.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat einen Gesetzesentwurf gebilligt, der eine Erhöhung des Gesamtausgabenplans für 2025 um 317 Mrd. Hrywnja vorsieht, die für die Bedürfnisse des Sicherheits- und Verteidigungssektors verwendet werden sollen.