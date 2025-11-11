Der Absatz chinesischer Autos ist in Russland zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einer starken Expansion haben die chinesischen Autohersteller begonnen, auf dem russischen Markt an Boden zu verlieren. Von Januar bis Oktober 2025 wurden in dem Land 570 Tausend neue Pkw chinesischer Marken verkauft, das sind 27% weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Dies berichtet die Moscow Times.

Gleichzeitig ist der Gesamtmarkt für Neuwagen in den ersten zehn Monaten um 19,9% gesunken. Infolgedessen sank der Marktanteil der chinesischen Automobilindustrie in Russland auf 54%.

Autos aus China werden seit 2020 aktiv in Russland verkauft.

Nach Angaben des russischen Avtostat machten sie damals 3,8% des Marktes aus.

Im Jahr 2021 stieg der Anteil auf 7%, aber der eigentliche Boom kam, nachdem die russische Armee vollständig in die Ukraine einmarschiert war und alle internationalen Hersteller Russland verlassen hatten.

Im Jahr 2022 stieg der Anteil chinesischer Autos am Gesamtabsatz auf fast 20%, und 2023 eroberten Autos aus China die Hälfte des Marktes.

In einigen Monaten des Jahres 2024 machten chinesische Autos bis zu 70% der Verkäufe aus. Somit war der diesjährige Rückgang des Anteils chinesischer Autos auf dem russischen Markt der erste seit fünf Jahren.

Um es kurz zu machen:

Die Krise auf dem russischen Automarkt hat die Autohäuser getroffen: Von Anfang des Jahres bis zum 1. September ist die Zahl der Verkaufsstellen und Ausstellungsräume im ganzen Land um 9% auf 7284 zurückgegangen.