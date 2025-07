Ein Angriff auf Charkiw: drei Verletzte, ein Entbindungsheim wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der medizinischen Einrichtung gab es keine Verletzten. Entbindungspfleger mit Babys werden in eine andere medizinische Einrichtung evakuiert.

Bei dem morgendlichen russischen Drohnenangriff vom Typ „Schahed“ auf das Zentrum von Charkiw wurden drei Menschen verletzt. Eine Entbindungsklinik wurde beschädigt. Dies berichtete der Bürgermeister der Stadt, Igor Terekhov.

„Die morgendlichen Explosionen trafen das Entbindungsheim, in dem sich Frauen mit Säuglingen in den Wehen befanden“, berichtete er.

Laut Terechow kam die medizinische Einrichtung ohne Verletzte davon. Die Wöchnerinnen mit ihren Babys wurden in ein anderes medizinisches Zentrum evakuiert.

Wir werden daran erinnern, dass der Angriff am Morgen das Zentrum von Charkiw – den Bezirk Saltowskij – getroffen hat. Zuvor wurde berichtet, dass die Drohne ein Wohngebäude getroffen hat – ein dreistöckiges Gebäude und einen Innenhof. Das Gebäude wurde beschädigt, ein Feuer brach aus.

Auch in dieser Nacht hat das russische Militär in Tschuhujiw in der Region Charkiw ein Krankenhaus angegriffen, es gab Verletzte.