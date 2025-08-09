Angriff auf einen Bus in der Nähe von Cherson: Die regionale Militärverwaltung meldet Einzelheiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des feindlichen Angriffs wurden zwei Männer im Alter von etwa 50 und 70 Jahren getötet. Derzeit ermitteln die zuständigen Dienststellen die Identität der Toten.

Der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Cherson, Olexander Prokudin, äußerte sich zum Gesundheitszustand von 16 verwundeten Passagieren des Busses, den russische Truppen am Morgen des 9. August mit einer Drohne angegriffen hatten.

„Russische Terroristen haben einen Bus in einem Vorort von Cherson absichtlich mit einer Drohne angegriffen. Zwei Männer im Alter von etwa 50 und 70 Jahren starben. Jetzt ermitteln die zuständigen Dienste die Identität der Toten… Sechzehn Passagiere wurden verletzt“, heißt es in dem Bericht.

Unter den Opfern sind insbesondere zehn Frauen und sechs Männer, der jüngste von ihnen 23 Jahre alt, der älteste – 83.

Ein Schwerverletzter wurde von Sanitätern in eine benachbarte Region evakuiert. Das Opfer erlitt eine offene Kopfverletzung und Kopfwunden.

Vier Passagiere mit schweren Verletzungen an lebenswichtigen Organen liegen jetzt auf der Intensivstation. Drei wurden operiert und ihr Zustand stabilisiert, während die Ärzte bei einem um sein Leben kämpfen.

Vier weitere Opfer wurden mit Knochenbrüchen und Schrapnellwunden in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Gleichzeitig wurden sieben Opfer nach medizinischer Versorgung zur ambulanten Behandlung entlassen. Sie hatten Prellungen und mehrere nicht penetrierende Schrapnellwunden.