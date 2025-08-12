Asow-Korps nimmt Verteidigungslinie im Sektor Pokrowsk ein: Feind erleidet Verluste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das 1. Korps der ukrainischen Nationalgarde „Asow“ hat gemeldet, dass es vor einigen Tagen eine bestimmte Verteidigungslinie im Sektor Pokrowsk besetzt hat.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Nationalgarde der Ukraine.

Nach Angaben von Vertretern des Korps bleibt die Situation schwierig und dynamisch.

Die russischen Angreifer, die versuchen, vorzurücken, erleiden erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung.

„Die Einheiten des Korps haben Maßnahmen geplant und ergriffen, um die feindlichen Kräfte in dem vorgesehenen Gebiet zu blockieren. Über die Ergebnisse werden wir später berichten“, so das Militär.

Lage an der Frontlinie