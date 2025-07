Es ist bekannt, wie viele Plätze auf dem Militärfriedhof bei Kiew vorbereitet sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

6.000 Plätze sind für Bestattungen vorbereitet worden. In naher Zukunft werden hier die ersten Beerdigungen stattfinden.

Auf dem Nationalen Kriegsgräberfriedhof sind 6000 Plätze für Beerdigungen vorbereitet worden. Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch, den 2. Juli im Telegram mit.

„Wir haben die weitere Umsetzung des Projekts des Nationalen Kriegsgedenkfriedhofs besprochen. Gemeinsam mit Vertretern der Regierung, der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, dem Ukrainischen Institut für Nationales Gedenken, Veteranen- und öffentlichen Organisationen, Historikern und Familien der Opfer koordinierten wir unsere weiteren Schritte“, schrieb der Regierungschef.

Der Ministerpräsident betonte, dass der Gedenkfriedhof ein Ort des Respekts, der Würde und der Dankbarkeit gegenüber denjenigen werden soll, die ihr Leben für die Ukraine gegeben haben.

„In diesem Jahr ist der Bau des ersten Startkomplexes der 1. Etappe abgeschlossen worden. 6000 Plätze wurden für die Beisetzung vorbereitet. In naher Zukunft werden hier die ersten Bestattungen beginnen. Der Bau des zweiten Start-up-Komplexes geht weiter. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Die Aufgabe des Staates ist es, geeignete Bedingungen zu schaffen, unter denen jeder unseren Helden die Ehre erweisen kann“, sagte Schmyhal. Erinnern Sie sich, der Nationale Kriegsgedenkfriedhof wird sich in der Nähe des Dorfes Gatnoje befinden, das an Kiew grenzt. Es wurde berichtet, dass nach der vollständigen Eröffnung des Nationalen Kriegsgedenkfriedhofs in jeder Region eine Zweigstelle des NVMC eingerichtet werden soll.