Beschuss eines Kontrollpunktes in Tschernihiw: ein Toter und ein Verletzter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Nachmittag des 4. September haben russische Angreifer einen Kontrollpunkt in Tschernihiw mit einer Rakete beschossen. Es gibt Informationen über die ersten Opfer.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw, Dmytro Bryzhynskyj.

Bryzhynsky sagte, dass heute ein feindlicher Raketenangriff in der Nähe des Kontrollpunktes am Eingang des Dorfes Novoselivka stattfand.

Seit 15:30 Uhr ist bekannt, dass eine Person durch den feindlichen Angriff getötet wurde und zwei weitere verwundet wurden.

Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Stadt richtete sich der Raketenangriff der Russischen Föderation gegen die humanitäre Entminungsmission, die das Gebiet von Minen säubern sollte.

Angriff auf Tschernihiw

Heute, am 4. September, um 14:53 Uhr, wurde in der Ukraine der Luftalarm ausgerufen. Das Militär warnte die Ukrainer vor der Gefahr eines Raketenangriffs aus der Russischen Föderation, und um 14:58 Uhr sagte Bryzhynskyj, dass in Tschernihiw Explosionen registriert worden seien.

Es ist erwähnenswert, dass die Telegramkanäle von Sumy berichteten, dass eine starke Explosion in der Stadt zu hören war.

Weitere Informationen über den russischen Angriff auf Tschernihiw finden Sie in einem Artikel von RBK Ukrajina.

Es ist erwähnenswert, dass der russische Aggressor in der vergangenen Nacht Schahed-Kamikaze-Drohnen in Richtung der Ukraine abgeschossen hat. In einer Reihe von Regionen wurde sofort ein Luftalarm ausgerufen.

Später wurde berichtet, dass Russland Energieanlagen in der Region Sumy angegriffen hat. Infolgedessen kam es in Sumy und einem Teil des Bezirks Sumy zu einem Stromausfall aufgrund eines russischen Angriffs auf kritische Infrastrukturen.