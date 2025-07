Beschuss in der Region Donezk: zwei Tote, sechs Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Pokrowsk töteten die Russen einen 50-jährigen Mann und verwundeten einen weiteren. In Mirnograd wurde ein 65-jähriger Mann getötet. In beiden Fällen griff der Feind Zivilisten mit FPV-Drohnen an.

Infolge des russischen Beschusses am 25. Juli wurden mindestens zwei Zivilisten getötet und sechs weitere verwundet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadim Filashkin.

Ihm zufolge töteten die Russen in Pokrowsk einen 50-jährigen Mann und verwundeten einen weiteren. In Mirnograd wurde ein 65-jähriger Mann getötet. In beiden Fällen griff der Feind Zivilisten mit FPV-Drohnen an.

Darüber hinaus beschossen die Russen Konstantinowka mit Artillerie. Vier Menschen wurden schwer verwundet. Vier Privathäuser, zwei mehrstöckige Gebäude und eine Infrastruktureinrichtung wurden beschädigt.

Auch Druschkowka geriet zweimal unter Beschuss, eine verletzte Person ist dort inzwischen bekannt. Neununddreißig Privathäuser, eine Stromleitung und eine Gaspipeline wurden beschädigt.