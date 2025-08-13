Beschuss von Tschornobajiwka: eine Frau stirbt unter den Trümmern eines Hauses

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den russischen Beschuss von Tschornobaiwka in der Region Cherson am Morgen des 13. August wurde eine Person getötet.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Olexander Prokudin auf Facebook

Direkte Rede des Chefs der Region: .* „Am Morgen haben die russischen Angreifer Tschornobajiwka mit Artilleriefeuer beschossen.

Infolge des Angriffs wurde ein Wohnhaus zerstört. Rettungskräfte haben die Leiche einer 1964 geborenen Frau aus den Trümmern geborgen.“

Einzelheiten: Mehrere benachbarte Häuser wurden ebenfalls beschädigt, Dächer und Fassaden zertrümmert und Fenster eingeschlagen.