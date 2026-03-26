Budanow kündigte einen großen Gefangenenaustausch an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Verhandlungen dauern an, es wird weitere Austausche geben. Budanow hofft, dass zu Ostern ein großer Gefangenenaustausch stattfinden wird.

Der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, erklärte, dass zu Ostern ein großer Gefangenenaustausch stattfinden könnte. Dies sagte er in einer Rede anlässlich des vierten Jahrestags der Gründung des Koordinierungsstabs für Gefangenenfragen.

„Unsere gemeinsame Arbeit geht täglich weiter. Die Verhandlungen laufen, es wird neue Austausche geben. Ich hoffe sehr, dass wir zu Ostern alle einen großen Austausch erleben werden, und wir werden dafür alles Notwendige tun“, bemerkte Budanow.

Er betonte, dass jeder Austausch unter der Kontrolle des Präsidenten stehe und internationale Partner, insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika und die Vereinigten Arabischen Emirate, systematisch Unterstützung leisteten.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Signale für eine mögliche Fortsetzung des Gefangenenaustauschs zwischen der Ukraine und Russland angekündigt.

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