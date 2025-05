Dänemark wird DTEK die ersten Komponenten für den größten Windpark der Ukraine, Tiligul, liefern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Dänemark bereitet sich darauf vor, die ersten Komponenten an DTEK zu liefern, um den Bau des Windparks Tiligul abzuschließen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

„Vestas bereitet die Verschiffung der ersten Ausrüstungen für den Bau der zweiten Stufe des Windparks Tiligul vor, des größten Windparks in der Ukraine und der größten privaten Investition in den Energiesektor des Landes in seiner Geschichte. Das Projekt wird von DTEK auf Initiative seines Aktionärs Rinat Achmetow durchgeführt. Die erste Ausrüstung wurde im Vestas-Werk in Ringkjæbing, Dänemark, hergestellt“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Präsident und CEO von Vestas, Henrik Andersen, der dänische Minister für Industrie, Wirtschaft und Finanzen, Morten Bødskov, und der CEO des dänischen Exportinvestitionsfonds (EIFO), Peder Lundqvist, an den Feierlichkeiten zur Fertigstellung der ersten Komponente des Windparks teilnahmen.

DTEK wies auch darauf hin, dass das Unternehmen dank der Unterstützung des EIFO 370 Millionen Euro an Krediten aufgenommen hat.

Der Bericht betonte, dass die aktive Phase des Baus der zweiten Stufe des Windparks im Herbst 2025 beginnen und bis Ende 2026 dauern wird. Nach seiner Fertigstellung wird der Windpark Tiligul in der Lage sein, etwa 900.000 ukrainische Haushalte mit Strom zu versorgen.