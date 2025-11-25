DeepState: Der Feind hat seine Angriffe intensiviert und macht Fortschritte in der Gegend von Siversk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Feind hat seine Angriffe in der Nähe von Siversk intensiviert und wird in der Stadt und am östlichen Stadtrand erfasst. DeepState über die Lage an der Frontlinie.

An der Frontlinie in der Nähe der Stadt Siversk, Region Donezk, gibt es seit längerem Veränderungen: Der Feind wird zunehmend in der Stadt, insbesondere im südlichen Teil der Siedlung, sowie in den östlichen Außenbezirken erfasst.

Quelle: DeepState militärisches Analyseprojekt in den sozialen Medien

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass der Feind Schwachstellen gefunden hat und dort aktiv Druck ausübt, was in der Regel mit „schlimmen Folgen“ endet.

Den Analysten des Projekts zufolge führen die Russen Angriffe mit mechanisierten Konvois durch, versuchen aber auch ständig, mit Motorrädern einzudringen und mit Infanterie Druck auszuüben.

Wörtlich: „Das Problem mit diesem gesamten Abschnitt von Dronivka bis Rozdolivka ist, dass die Informationen nicht immer zuverlässig sind, vor allem, wenn es um die Nachbarn geht. Leider kommt das manchmal auf der falschen Seite heraus…“