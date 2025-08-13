Der Dollar wird bis Ende des Jahres steigen: Ein Experte hat eine Prognose für den Wechselkurs abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es wird erwartet, dass der Dollar in der Ukraine bis Ende 2025 steigen wird. Die Währung wird auf 42,6 Hrywnja steigen.

Dies sagte der Finanzanalyst der ICU Group Mykhailo Demkiv in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„Bis Ende 2025 erwarten wir einen Wechselkurs von 42,6 Hrywnja zum Dollar und Devisenreserven von über 55 Milliarden Dollar“, sagte Demkiv der Publikation.

Dem Finanzanalysten zufolge gibt dies der Nationalbank genügend Spielraum, um eine starke Hrywnja zu halten und mögliche Schwankungen auszugleichen.

„Wenn die Ukraine zusätzliche 10 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern erhält, kann der Wechselkurs im nächsten Jahr stabil gehalten werden, obwohl die Reserven im Jahr 2026 wahrscheinlich auf 40-45 Milliarden Dollar fallen werden“, schloss Demkiv.

Der Dollar-Wechselkurs in der Ukraine

Im August 2025 blieb die Hrywnja gegenüber dem Dollar relativ stabil. Im zweiten Quartal dieses Jahres legte die Landeswährung sogar um 0,6% gegenüber dem Dollar zu.

Die Situation wird durch die Politik der gesteuerten Wechselkursflexibilität unterstützt, die es der ukrainischen Nationalbank ermöglicht, starke Schwankungen durch Devisenmarktinterventionen auszugleichen. Im zweiten Quartal gingen die Devisenverkäufe auf 8,1 Milliarden USD zurück, verglichen mit 9,4 Milliarden USD im ersten Quartal, was darauf hindeutet, dass der Druck auf die Hrywnja nachgelassen hat.

Die saisonalen Deviseneinnahmen aus den Agrarexporten sind ein zusätzlicher Stabilitätsfaktor.