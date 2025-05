Drei tote und 18 verletzte Zivilisten in den Regionen Donezk und Charkiw über Nacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland hat am 16. Mai zwei Menschen in Donezk und einen in der Region Charkiw getötet.

Quelle: Militärische Regionalverwaltung Donezk, Militärische Regionalverwaltung Charkiw

Einzelheiten: Zwei der Toten in der Region Donezk wurden in Kostjantynivka getötet.

Weitere 9 Menschen wurden im Laufe des Tages in der Region verletzt – 5 in Pokrowsk, 3 in Kostjantyniwka und 1 in Lyman.

In der Region Charkiw wurde eine 55-jährige Frau getötet und Männer im Alter von 58, 49, 40, 53, 54 und 59 Jahren wurden bei dem Beschuss in Kupjansk verwundet.

Auch im Dorf Kutkivka in der Gemeinde Dvorichanska wurden ein 39 und ein 59 Jahre alter Mann sowie eine 62 Jahre alte Frau verletzt.

Die zivile Infrastruktur wurde in der gesamten Region beschädigt und zerstört.