Drohnen greifen die Autobahn Cherson-Mykolajiw massiv an

Russische Entführer greifen gezielt den zivilen Verkehr auf diesem Straßenabschnitt an, betonen die örtlichen Behörden.

Seit dem Abend des 25. August wird eine hohe Aktivität russischer Drohnen entlang der Autobahn M-14 Cherson – Mykolajiw verzeichnet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin auf Facebook

Die Angreifer greifen gezielt zivile Transporte an, betonte der Beamte und forderte die Menschen auf, sich nicht ohne dringende Notwendigkeit auf dieser Strecke zu bewegen.

Auf der Autobahn M-14 Cherson – Mykolajiw kann es zu Verkehrsbeschränkungen kommen, und im Falle einer Fixierung von Drohnen wird die Autobahn vorübergehend geschlossen, fügte der Beamte hinzu.

„Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Reiseplanung und wählen Sie, wenn möglich, eine andere Route“, fügte Prokudin hinzu.

Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass das russische Militär am 25. August das Fahrzeug der Staatsanwaltschaft auf der Autobahn Mykolajiw-Cherson mit einer Drohne angegriffen hat.

Infolge des Angriffs wurden der 58-jährige Fahrer und der 38-jährige Staatsanwalt verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass bereits mehr als 1.500 Menschen aus dem Mikrodistrikt Korabel in Cherson evakuiert wurden, und die Evakuierung geht weiter.