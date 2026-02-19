Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Angriff auf das Öllager in der Stadt Weliki Luki in der Region Pskow in der Russischen Föderation wurde von Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine durchgeführt, wie Quellen der Ukrainskaja Prawda mitteilten.

Quelle: Gesprächspartner von „Ukrajinska Prawda“ im Sicherheitsdienst der Ukraine

Details: In der Nacht berichteten der Gouverneur und russische Telegram-Kanäle über einen Angriff auf die Stadt. Es wurde angegeben, dass auf dem Öl depot ein Feuer ausgebrochen sei.

Direkte Zitate der Quelle Ukrajinska Prawda: „Über den Tanks mit Kraftstoff waren Anti-Drohnen-Netze gespannt, aber sie konnten die Drohnen nicht aufhalten. Sicherheitsdienst der Ukraine. Der Ölspeicher in Velikie Luki gehört der Firma „Pskovnefteprodukt“. Dort werden Dieselkraftstoff, Benzin und andere Erdölprodukte gelagert.“

Details: Nach Angaben der Quelle Ukrajinska Prawda gab es mindestens vier Explosionen auf dem Ölterminal, und die Mitarbeiter benachbarter Unternehmen wurden massenhaft evakuiert.

Zur Information: Der Ölterminal „Velikolukska“ befindet sich fast 500 km von der Staatsgrenze der Ukraine entfernt.

Vorgeschichte:

In der Nacht zum 19. Februar berichteten russische Nachrichtenkanäle und der Gouverneur der russischen Region Pskow über einen Drohnenangriff. In der Stadt Velikie Luki brach infolge der Angriffe ein Feuer auf dem Ölterminal aus.