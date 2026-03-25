Die Drohnen UB60D und Protector sind nun im Rahmen der Programme „e-Bally“ und „Defence“ erhältlich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Heute setzen die Sicherheits- und Verteidigungskräfte der Ukraine an der Front mehr als 13.000 unbemannte Fluggeräte vom Typ UB60D und etwa 20 Einheiten des Protector-UAV ein.

Die UB60D-Drohnen und die Protector-Drohnen sind auf Lager und können über DOT-Chain und Brave1 Market im Rahmen der Programme „e-Bally“ und „Defence“ bestellt werden.

Der unbemannte Luftfahrtkomplex UB60D umfasst 250 Drohnen, die mit einer 60-mm-Splittergranate ausgerüstet sind und eine Reichweite von bis zu 20 km haben. Ihre Besonderheit besteht darin, dass die Drohne ohne zusätzliche Vorbereitung sofort einsatzbereit ist. Die Drohnen können sowohl einzeln als auch als Komplettpaket bestellt werden.

Der NRK Protector ist eine schwere Drohne für Ingenieur-, Logistik- und Evakuierungsaufgaben. Er kann bis zu 3 Verwundete und mehr als 700 kg transportieren sowie bis zu 2 Tonnen in einem Umkreis von bis zu 14 km schleppen. Das System gewährleistet einen stabilen Betrieb unter schwierigen Bedingungen, da es dank Allradantrieb und einer Bodenfreiheit von 235 mm über eine hohe Geländegängigkeit verfügt. Eine stabile Kommunikation wird durch Starlink gewährleistet, das zusammen mit dem NRK geliefert wird.

Heute setzen die Sicherheits- und Verteidigungskräfte der Ukraine an der Front mehr als 13.000 UB60D-UAVs und etwa 20 Protector-NRK-Einheiten ein.