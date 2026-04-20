Russland hat Charkiw erneut angegriffen: Es gibt Berichte über Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben am Abend des 20. April erneut einen Angriff auf Charkiw geflogen: Im Stadtteil Kholodnohirskyj gibt es Verletzte.

Quelle: : Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw

Zitat: : „Ein feindliches unbemanntes Luftfahrzeug hat den Stadtteil Kholodnogorsk in Charkiw angegriffen. Die Folgen werden derzeit ermittelt.

Es liegen Informationen über Verletzte vor – deren Anzahl und Zustand werden derzeit ermittelt.“

Vorgeschichte:

Russische Truppen griffen am 20. April mit Drohnen Nikopol, Bohoduchow und Charkiw an: In Nikopol kamen zwei Frauen ums Leben, sieben weitere Menschen wurden verletzt, und durch Angriffe auf eine Tankstelle im Gebiet Charkiw sowie auf ein Wohnhaus in Charkiw wurden neun Menschen verletzt.