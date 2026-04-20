Russische Truppen haben am Tag eine Polizeistation in Pryluky angegriffen (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem feindlichen Beschuss brach ein Großbrand aus Russische Truppen griffen am Tag mit einem Kampfdrohnenangriff die Bezirkspolizeistation in Pryluky im Gebiet Tschernihiw an. Infolgedessen brach ein Brand aus, es gibt einen Verletzten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Polizei der Oblast Tschernihiw.

„Heute Nachmittag hat die russische Armee Angriffe auf die Stadt Pryluky geflogen. Derzeit ist von einem verletzten Anwohner bekannt“, teilte die Polizei mit.

Es wird berichtet, dass infolge des Angriffs ein Brand auf dem Gelände der Bezirkspolizei ausgebrochen ist. Zivilinfrastruktur sowie Fahrzeuge wurden beschädigt und zerstört.

Die Angaben zu dem Vorfall wurden gemäß Artikel 438 des Strafgesetzbuchs der Ukraine in das Einheitliche Register für vorgerichtliche Ermittlungen aufgenommen.

Der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, teilte ebenfalls mit, dass es sich bei dem Verletzten um einen Zivilisten handele.

Russische Truppen greifen Priluki regelmäßig an

Zur Erinnerung: Anfang des Monats griffen die Invasoren das Gebäude des Stadtrats in Pryluky an. Auch die zivile Infrastruktur, umliegende Wohnhäuser und Fahrzeuge wurden beschädigt und zerstört.

Infolge des russischen Angriffs auf Pryluky wurden mindestens fünf Personen verletzt; unter den Mitarbeitern des Stadtrats gab es keine Verletzten; die Verletzten wurden mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zuvor hatten russische Invasoren zudem einen Angriff auf ein Öllager in Pryluky in der Oblast Tschernihiw verübt. Berichten zufolge brach infolge des Angriffs ein Großbrand aus, zu dessen Bekämpfung robotergestützte Technik eingesetzt wurde.

Später teilten die Rettungskräfte mit, dass keine Informationen über Verletzte eingegangen seien.