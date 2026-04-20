Die ukrainischen Streitkräfte haben Berichte über eine Eroberung von Zybino im Gebiet Charkiw durch Russland dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Vormarsch russischer Sturmtruppen wurde rechtzeitig entdeckt und zurückgeschlagen, teilten Vertreter des 16. Armeekorps der ukrainischen Streitkräfte mit.

Die in russischen Medien verbreiteten Informationen über eine angebliche „Eroberung“ der Ortschaft Zybine entsprechen nicht der Wahrheit. Dies erklärten die Soldaten des 16. Armeekorps der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook und zeigten, wie sie russische Angreifer in Richtung Charkiw vernichten.

„Der Feind wendet weiterhin die sogenannte Taktik ‚Ortschaft auf Kredit‘ an – die Ankündigung der Eroberung von Ortschaften, ohne tatsächlich die Kontrolle über sie erlangt zu haben“, heißt es in der Mitteilung.

Das Militär erklärte: „In russischen Online-Medien haben sie im Rahmen der Darstellung von Erfolgen in Richtung Charkiw Informationen über die Einnahme der Ortschaft Zybine verbreitet, was nicht der tatsächlichen Lage in diesem Einsatzgebiet entspricht.“

„Der Feind setzt mit Einheiten des 127. motorisierten Schützenregiments der 71. motorisierten Schützendivision seine Angriffsaktionen fort und versucht, die ‚kontrollierte Zone‘ auszuweiten“, teilte das 16. Armeekorps mit.

Der Vorstoß russischer Sturmtruppen wurde rechtzeitig aufgedeckt und zerschlagen.

Acht Angreifer wurden getötet, vier weitere verwundet. Zu den Verlusten der Russen zählt auch ein Quad.

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