Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der Region Sumy: ein Bahnhofsvorsteher wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine feindliche Drohne hat einen Bahnhof in der Region Sumy getroffen und einen Bahnhofsvorsteher verletzt.

Dies berichtete Ukrsalisnyzja auf Telegram.

„Die Frau wurde umgehend mit einem Krankenwagen in das Sumy Regional Clinical Hospital gebracht. Ihr Gesundheitszustand ist zufriedenstellend. Die Ärzte diagnostizierten bei dem Opfer Kopfverletzungen und eine Gehirnerschütterung, und sie wird derzeit medizinisch versorgt“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Am Morgen des 1. September fiel in Folge eines Drohnenangriffs der russischen Armee auf die kritische Infrastruktur der Region Sumy der Strom in Schostka und dem Bezirk Schostka aus.

In der Nacht des 28. August meldete Ukrsalisnyzja, dass sich Züge aufgrund eines massiven feindlichen Angriffs und eines Stromausfalls in der Region Winnyzja verspäten. Aufgrund der Schäden an der Eisenbahninfrastruktur wurden einige Züge vorübergehend umgeleitet.