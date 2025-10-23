Der ehemalige Leiter von KRAIL wurde über den Verdacht informiert, einen Mitarbeiter des Untersuchungsgefängnisses verprügelt zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Konflikt ereignete sich bei einer Durchsuchung in seiner Zelle: Der Häftling weigerte sich, dem Personal der Untersuchungshaftanstalt ein verstecktes Mobiltelefon auszuhändigen.

Staatsanwälte der Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft berichteten über den Verdacht des ehemaligen Leiters der Kommission zur Regulierung von Glücksspiel und Lotterien (KRAIL) Ivan Rudom auf Körperverletzung an einem Vollzugsbeamten (Teil 2 des Artikels 345 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Dies berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts.

Das Büro des Generalstaatsanwalts nennt den Namen des Verdächtigen nicht, aber aus der Beschreibung des Falles wird klar, dass es sich um Ivan Rudom handelt.

Der ehemalige Beamte befindet sich heute im Untersuchungsgefängnis von Kiew in Haft. Er wurde im Rahmen eines anderen Strafverfahrens in Gewahrsam genommen, in dem er verdächtigt wird, die Aktivitäten russischer Online-Casinos auf dem Territorium der Ukraine erleichtert zu haben, sowie illegalen Besitz von Betäubungsmitteln und Waffen.

Die SIZO-Mitarbeiter bemerkten, dass der Verdächtige ein Mobiltelefon in seiner Zelle hatte und führten eine Durchsuchung durch. Der Häftling wollte das Telefon nicht zurückgeben. Während eines Streits entriss er dem Ordnungshüter den Videorekorder und schlug dann dem SIZO-Beamten ins Gesicht.

Rudogo wurde vom Personal der Haftanstalt und einem anderen Häftling aufgehalten. Der Major des Innendienstes des Kiewer Untersuchungsgefängnisses wurde leicht verletzt.