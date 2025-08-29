Der ehemalige Leiter des Staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine in der Region Kiew wird der Veruntreuung verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ehemalige Leiter der Hauptdirektion des Staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine (SESU) in der Region Kiew wird der Veruntreuung von Geldern für den Bau einer Feuerwache verdächtigt. Darüber berichtet das staatliche Büro für Untersuchungen.

„Der Ex-Beamte hat seine offizielle Position missbraucht und beim Bau eines Feuerwehrdepots in der Nähe von Kiew einen Mechanismus der illegalen Bereicherung in Gang gesetzt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Beamte Akte über ausgeführte Arbeiten unterzeichnete, die nicht dem tatsächlichen Umfang und den Kosten entsprachen, woraufhin dem Auftragnehmer Haushaltsmittel überwiesen wurden. Einen Teil davon hat das Unternehmen ungerechtfertigt erhalten“, heißt es in dem Bericht.

Bei der Inspektion wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Insbesondere die Fassadendämmung existierte nur auf dem Papier, während der Auftragnehmer einige Baumaterialien nicht verwendete oder durch billige Analoga ersetzte, die den technischen Anforderungen nicht entsprechen. Durch diese Handlungen ist dem Staat ein Schaden in Höhe von mehr als 3,6 Millionen Hrywnja entstanden.

Dem Angeklagten drohen bis zu 12 Jahre Haft mit Beschlagnahmung des Eigentums. Derzeit wird die Verhaftung des Eigentums des Verdächtigen eingeleitet, um den Schaden zu kompensieren.

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Charkiw über den Verdacht des Direktors eines der staatlichen Sanatorien PRAT Ukrprofozdorovnitsa bei der Veruntreuung von 78,8 Millionen Hrywnja, die für die Rehabilitation von Kindern und Soldaten bereitgestellt wurden, berichtet wurde.

In der Region Winnyzja wurden 19 Beamte der Unterschlagung verdächtigt