Eine Kiewer Standseilbahn hat ihren Betrieb wegen eines Stromausfalls eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Kiew wurde der Betrieb der Standseilbahn wegen eines Stromausfalls vorübergehend eingestellt.

Dies wurde von Kyjiwpastrans berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt derzeit stündliche Stromausfälle plant.

Zur Wiederholung:

Am 10. November war die Standseilbahn in Kiew wegen eines Stromausfalls zur Stabilisierung vorübergehend außer Betrieb.