Eine Milliarde Hrywnja wird für die Beseitigung der Folgen des Beschusses in den Frontregionen bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 13. November wird die Regierung 1 Milliarde Hrywnja für die Beseitigung der Folgen des Beschusses in den am stärksten betroffenen Frontregionen bereitstellen.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

Ihr zufolge betrifft dies 93 Gemeinden in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Mykolajiw, Odessa, Cherson, Sumy, Charkiw und Tschernihiw.

„Die Mittel werden in fünf Bereichen eingesetzt: Bau und Einrichtung von Schutzräumen, zusätzlicher Schutz von wichtigen Ausrüstungen, Notfallrettungsmaßnahmen, Reparatur von Versorgungsnetzen und Schaffung von Kraftstoffreserven“, sagte sie.

Um es kurz zu machen:

Im vergangenen Jahr wurde ein erheblicher Teil der für den Wiederaufbau bereitgestellten Mittel nicht ausgegeben, so die Experten des Projekts „Controlling the Costs of Reconstruction of Ukraine“.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 640 Projekte in Höhe von 17,7 Milliarden Hrywnja im Rahmen der Haushaltsprogramme des Entwicklungsministeriums finanziert, die Subventionen für den Wiederaufbau und die Erholung vorsahen, obwohl die verfügbaren Mittel bei etwa 25 Milliarden Hrywnja lagen.

Hennadij Plis zufolge würden ein gesetzlich geregeltes Verfahren für die Zuweisung von Mitteln aus dem Fonds zur Beseitigung der Folgen bewaffneter Aggression und die Einführung des digitalen Systems DREAM zur Überwachung der Finanzierung die Mechanismen der Zuweisung und Überwachung verbessern.