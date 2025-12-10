Eine Petition zum Verbot russischsprachiger Versionen von Websites hat die erforderliche Anzahl von Stimmen erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

E-Petition zum Verbot russischsprachiger Versionen ukrainischer Websites erhält 25.000 Stimmen und wird vom Ministerkabinett geprüft

Eine E-Petition an das Ministerkabinett zum Verbot russischsprachiger Versionen ukrainischer Websites hat die erforderliche Anzahl von 25.000 Stimmen erhalten, um von der Regierung geprüft zu werden.

Quelle: Website der elektronischen Petition

Direkte Rede des Autors der Petition, Olexander Leonenko: „Für wen ist die russischsprachige Version der Websites in der Ukraine gedacht? Wenn für Russen, warum erstellen wir dann Webseiten für unseren Feind…? Wenn für Bürger anderer Länder, dann ist die internationale Sprache Englisch… Wenn für die Ukrainer, dann können alle Ukrainer die ukrainische Sprache. Das ist ihre Pflicht gemäß Teil 1 von Artikel 6 des Gesetzes ‚Über die Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Staatssprache‘.“

Einzelheiten: Nach Ansicht des Verfassers der Petition ist die russischsprachige Version der ukrainischen Websites ein „koloniales Rudiment“, „ein Instrument der kulturellen und informationellen Expansion des Aggressorlandes“ und „eine Bedrohung für die Informationssicherheit der Ukraine“.

„Vor diesem Hintergrund fordere ich das Ministerkabinett auf, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten und der Werchowna Rada vorzulegen, der ein vollständiges Verbot der Erstellung und des Betriebs von russischsprachigen Versionen von Websites in der Ukraine vorsieht… Außerdem fordere ich, dass in der aktualisierten Gesetzgebung die Verantwortung von Website-Besitzern und Administratoren für Verstöße gegen diese Vorschrift klar festgelegt wird“, so Leonenko abschließend.