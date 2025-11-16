Eine Reihe von Siedlungen in der Region Tschernihiw sind aufgrund der Angriffe vom Samstag immer noch ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstagnachmittag, den 15. November, griffen feindliche Drohnen ein Kraftwerk in Nizhyn in der Region Tschernihiw an, so dass eine Reihe von Siedlungen in den Bezirken Nizhyn und Pryluky ohne Strom sind.

Quelle: Militärische Regionalverwaltung Tschernihiw

Einzelheiten: Die Wiederherstellungsarbeiten dauern bereits seit fast einem Tag an.

Die Verkehrsinfrastruktur im Bezirk Nizhyn ist ebenfalls beschädigt worden, fügen die Behörden hinzu.

Zur Wiederholung: Am Samstagabend schrieb das Energieministerium, dass „die Hälfte der Verbraucher“ ihren Strom wieder eingeschaltet haben.