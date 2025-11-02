Eine der ukrainischen Regionen ist komplett ohne Strom, während drei weitere Regionen teilweise ohne Strom sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Region Donezk ist komplett ohne Strom und in Teilen der Regionen Saporischschja, Charkiw und Tschernihiw gibt es keinen Strom.

Russische Angriffe auf Energieanlagen haben dazu geführt, dass die gesamte Region Donezk und ein Teil der Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Charkiw und Tschernihiw ohne Strom sind. Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums am Sonntag, den 2. November mit.

„Heute hat der Feind erneut Energieanlagen angegriffen – derzeit ist die Donetschina komplett stromlos, ein Teil der Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Charkiw und Tschernihiw. Wo es die Sicherheitslage erlaubt, haben die Spezialisten der Energieunternehmen bereits mit den Wiederherstellungsarbeiten begonnen“, heißt es in der Erklärung.

Wir werden daran erinnern, dass aufgrund der Schäden an der Infrastruktur durch die Feindseligkeiten in den Regionen Dnipropetrowsk und Donezk Änderungen im Fahrplan der Vorortzüge eingeführt wurden. In der Nacht zum 2. November griff die Russische Föderation die Ukraine mit zwei ballistischen Raketen Iskander-M und 79 Angriffsdrohnen an. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten 67 Drohnen.