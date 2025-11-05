Eine weitere Bank in der Ukraine wurde als insolvent anerkannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die RBC Bank hat den finanziellen Sanierungsplan, der unter Berücksichtigung der Kommentare fertiggestellt wurde, nicht rechtzeitig eingereicht.

Die Nationalbank der Ukraine hat die RBC Bank als zahlungsunfähig eingestuft. Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Anteil der Bank 0,04% der Aktiva der solventen Banken im Oktober 2025 betrug, so dass das Ereignis die Stabilität des Bankensektors nicht beeinträchtigt. Der Fonds zur Sicherung der Einlagen von Privatpersonen hat mit dem Rückzug der RVS Bank vom Markt begonnen: Er hat eine vorläufige Verwaltung für einen Zeitraum von einem Monat – bis einschließlich Dezember 2025 – eingeführt.

Die Regulierungsbehörde erklärte, dass die Bank die Anforderungen der ukrainischen Nationalbank nicht erfüllt und den unter Berücksichtigung der Kommentare ausgearbeiteten finanziellen Sanierungsplan nicht innerhalb der festgelegten Frist vorgelegt hat.

Darüber hinaus setzte das Finanzinstitut seine riskanten Aktivitäten fort, ergriff keine wirksamen Maßnahmen zur Verbesserung seiner finanziellen Lage und brachte seine Arbeit nicht in Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften der Nationalbank der Ukraine, nachdem es als problematisch eingestuft worden war.

Jeder Einleger erhält vom Einlagensicherungsfonds eine Entschädigung in voller Höhe der Einlage zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ab dem Ende des Tages vor dem Beginn des Verfahrens zum Rückzug der Bank vom Markt. Der ungefähre Betrag der garantierten Zahlungen zum 21. Oktober 2025 beträgt 456 Millionen Hrywnja.

