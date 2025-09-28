Das Energieministerium hat sich zur Entlassung des Leiters von Ukrenerho geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Energieministerium hat erklärt, dass es keine Mitteilung über die Entlassung von Witalij Zaichenko vom Posten des Leiters der NPC Ukrenerho erhalten hat.

Dies geht aus dem Pressedienst des Energieministeriums der Ukraine hervor.

Man stellte fest, dass man bis zum 28. September keine offiziellen Dokumente vom Aufsichtsrat der NPC Ukrenerho bezüglich der Veränderungen im Management des Übertragungsnetzbetreibers erhalten habe.

„Das Ministerium hält sich strikt an alle Grundsätze der Unternehmensführung und respektiert den Status des Aufsichtsrats der NPC Ukrenerho als unabhängiges Organ, das im Rahmen der ukrainischen Gesetzgebung tätig ist.

Als Anteilseigner des Unternehmens handelt das Energieministerium ausschließlich im Rahmen der Gesetze und im Interesse der Gewährleistung der Stabilität und der Energiesicherheit des Landes, die im gegenwärtigen Umfeld höchste Priorität hat“, heißt es in der Erklärung weiter.

Um es kurz zu machen:

Nach Angaben des EP hat der Aufsichtsrat am 26. September Witalij Zaichenko von seinem Posten als CEO von Ukrenerho entlassen.

Begründet wurde diese Entscheidung mit der Position der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) und dem Vertrauensverlust des Aufsichtsrats in Zaichenko.

Insbesondere berichtete der Aufsichtsrat, dass die NSSMC „Verfahrensverstöße bei früheren Ernennungen aufgedeckt“ habe.

Die Veränderungen im Vorstand sind dem Bericht zufolge das Ergebnis eines monatelangen Unternehmenskonflikts, der den Betrieb und die finanzielle Stabilität von Ukrenerho bedroht hat.