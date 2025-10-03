Fünf Menschen sind infolge des Beschusses der Gemeinde Cherson verletzt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch den Beschuss der Gemeinde Cherson durch die russische Armee sind fünf Menschen verletzt worden.

Infolge des russischen Beschusses der Gemeinde Cherson wurden fünf Menschen verletzt, darunter drei in Zelenovka und zwei Einwohner von Cherson. Dies meldet der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung am Freitag, den 3. Oktober.

Demnach beschoss der Feind gegen 13:00 Uhr Zelenivka, wodurch Männer im Alter von 68, 66 und 45 Jahren explosive Verletzungen und Prellungen erlitten. Die Sanitätsbrigade behandelte sie an Ort und Stelle.

Zwei Menschen, die am Mittag von einem russischen Angriff in Cherson getroffen wurden, kamen ebenfalls ins Krankenhaus. ein 35-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau erlitten ebenfalls Explosionsverletzungen und Prellungen. Die Opfer werden ambulant behandelt.

Wir erinnern daran, dass die Russen ihre Angriffe in der Region Cherson verstärkt haben und die Bezirke Cherson und Beryslaw mit Artillerie, Mehrfachraketenwerfern, Flugzeugen und Drohnen beschossen haben.

