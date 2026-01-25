Der Feind stürmt die Grenze in der Region Charkiw - Tregubov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Feind versucht, offensive Aktionen in Richtung Kupjansk durchzuführen. Die russische Armee greift in Gruppen von 15-20 Personen an.

Die feindliche Armee „sondiert“ die ukrainische Verteidigung in Richtung Charkiw. Die Kämpfe in den Gebieten von Wowtschansk und Kupjansk reißen nicht ab, und auch der intensive Druck auf ukrainische Stellungen in Richtung Lyman hält an. Dies berichtete der Leiter der Kommunikationsabteilung der Vereinten Streitkräfte Wiktor Tregubov in einer Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge versuchen die Russen in Richtung Kupjansk offensive Aktionen durchzuführen, haben aber keinen Erfolg.

Gleichzeitig setzt die russische Armee an diesem Frontabschnitt kaum schwere gepanzerte Fahrzeuge ein. Stattdessen rücken die Angreifer in kleinen Infanteriegruppen von 15 bis 20 Mann vor.

Am Vortag haben die ukrainischen Streitkräfte einen russischen Angriff in der Nähe von Pokrowskoje vereitelt. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zunächst Angriffsdrohnen gegen den Feind ein, danach wurden die Stellungen der Angreifer mit Artillerie beschossen.