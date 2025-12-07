Die Folgen des Angriffs der Russischen Föderation auf die Region Tschernihiw sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Novhorod-Siwerskyj wurde von feindlichen Drohnen angegriffen, es gibt Zerstörungen: die Bezirkspolizei und die medizinische Hochschule wurden beschädigt.

Tschernihiwschtschina war massiven feindlichen Angriffen auf kritische und zivile Infrastrukturen ausgesetzt. In Tschernihiw griffen russische Drohnen erneut das Objekt der Wärmekraft an. Das teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, mit.

Im Bezirk Tschernihiw trafen Angriffsdrohnen das Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Mehrere Siedlungen waren ohne Licht, aber am Morgen hatten die Energietechniker das Problem gelöst.

Auch in einer anderen Ortschaft gab es einen Treffer auf eine Stromanlage. In der Gemeinde Horodnyanska – ein Anschlag auf eines der Unternehmen. In Mena wurde eines der Unternehmen von einem unbemannten Luftfahrzeug getroffen.

Novhorod-Siwerskyj wurde von feindlichen Drohnen angegriffen, es gibt Zerstörungen. Die Bezirkspolizeibehörde, die medizinische Hochschule und Wohngebäude wurden beschädigt.

„In seinem eigenen Haus wurde ein 50-jähriger Zivilist durch den Angriff getötet. Eine Polizistin wurde verletzt. An den Orten der Treffer arbeiteten Feuerwehrleute, löschten Brände,“ – sagte Chaus.

Insgesamt für den vergangenen Tag in der Region war 56 Beschuss – 103 Explosionen.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Angreifer in der Nacht des 7. Dezember einen kombinierten Angriff auf Objekte der kritischen Infrastruktur der Ukraine mit dem Einsatz von Schockdrohnen durchgeführt haben.