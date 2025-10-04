Folgen eines weiteren russischen Angriffs: Die Region Tschernihiw hat stundenweise Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 4. Oktober haben die Russen die Region Tschernihiw angegriffen.

Dies meldete Tschernihiwoblenergo laut Ukrajinska Prawda

Bei dem Drohnenangriff wurden mehrere wichtige Stromversorgungseinrichtungen beschädigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Notstromausfälle etwa 50.000 Verbraucher betrafen, und das Energieunternehmen bezeichnete den Angriff selbst als „einen Akt des Völkermords an der Bevölkerung der Region Tschernihiw“.

Die Militärverwaltung der Region Tschernihiw hat noch keine Treffer gemeldet.

Gleichzeitig gibt es in der Region einen Zeitplan für stündliche Stromabschaltungen.

„Das Prinzip ist, die Stromversorgung dreimal in drei Stunden abzuschalten (drei Stunden lang hat die Schlange Strom und drei Stunden lang nicht). Wir tun alles, was möglich ist, um trotz der Situation weitere Stromausfälle zu vermeiden“, sagte das Energieunternehmen.

Um es kurz zu machen:

Zuvor hatten die Russen den massivsten Angriff auf die Infrastruktur der ukrainischen Gasproduktion durchgeführt. Infolge dieses Angriffs wurde eine erhebliche Anzahl von Anlagen beschädigt. Einige der Schäden sind kritisch

Eine Reihe von Gasförderanlagen in der Region Poltawa wurden infolge des russischen Angriffs in der Nacht zum 3. Oktober abgeschaltet.

In der Nacht zum 3. Oktober hat Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv angegriffen.

Sumyoblenergo berichtet, dass die Bezirke Konotop (teilweise) und Shostka in der Region Sumy aufgrund der russischen Angriffe auf kritische Infrastrukturen von der Stromversorgung abgeschnitten waren.