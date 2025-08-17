Ein Foto einer ukrainischen Rakete mit einer Reichweite von 3000 Kilometern wurde ins Internet gestellt: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Internet sind Fotos einer ukrainischen Rakete namens Flamingo aufgetaucht. Es wird behauptet, dass sie sich bereits in der Massenproduktion befindet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Fotojournalisten Yefrem Lukatsky.

„Ukrainische Flamingo-Raketen mit einer Reichweite von mehr als 3.000 km sind bereits in der Massenproduktion“, schrieb er und fügte ein Foto bei.

Foto: Flamingo-Rakete (Efrem Lukatsky, Associated Press)

Das Netzwerk schreibt auch, dass der Flamingo-Flugkörper dem FP-5-Marschflugkörper sehr ähnlich ist, der Anfang 2025 von der Milanion-Gruppe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgestellt wurde. Der Flugkörper wurde erstmals auf der IDEX-2025 vorgestellt und hat die folgenden taktischen und technischen Eigenschaften:

PAYLOAD : 1000 kg

: 1000 kg Reichweite: bis zu 3000 km

Startgewicht: 6 Tonnen

Starrer Flügel Spannweite: 6 Meter

Geschwindigkeit: bis zu 900 km/h

Lenksystem: kombiniert – Satellit (resistent gegen elektronische Kriegsführung) und Trägheitsnavigation Foto : FP-5 Marschflugkörper (Milanion Group)

