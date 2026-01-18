Der Frost geht nicht zurück: Am Montag wird es in der Ukraine bis zu -20 Grad kalt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 19. Januar wird das Wetter in der Ukraine frostig sein, ohne Niederschlag, mit Nebel und Eis an einigen Stellen. Detaillierte Vorhersage des ukrainischen Wetterzentrums.

Am Montag, den 19. Januar, bleibt das Wetter in der Ukraine frostig, in der Nacht sinkt die Temperatur mancherorts auf -20°, in den meisten Gebieten bleibt es niederschlagsfrei.

class=MsoNoSpacing* Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

class=MsoNoSpacing* Teilweise bewölktes Wetter in der Ukraine. Kein Niederschlag, nur auf der Krim gibt es leichten Schnee.

In den meisten westlichen und nördlichen Regionen sowie in Winnyzja wird es in der Nacht und am Morgen Nebel geben. Mancherorts wird es Eis auf den Straßen geben. Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-8 m/s.

Die Temperatur beträgt nachts 15-20°, tagsüber 8-13° unter Null; im Süden und Südosten des Landes nachts 8-13° unter Null, tagsüber 5-10° unter Null.

Teilweise bewölkt in Kiew und in der Region. Kein Niederschlag. In der Nacht und am Morgen wird es in der Region stellenweise Nebel geben. Auf den Straßen wird es stellenweise Eis geben. Nordostwind, 3-8 m/s.

Die Temperatur in der Region beträgt nachts 15-20°, tagsüber 8-13° unter Null; in Kiew nachts 15-17°, tagsüber 10-12° unter Null.