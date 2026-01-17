Die Russische Föderation hat einen Vorort von Sumy getroffen: Es gibt Tote und Stromprobleme

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Schwierigkeiten mit der Elektrizität führten wiederum zu Komplikationen beim Betrieb der Wasserversorgungssysteme.

Die Russen haben am Samstagabend, den 17. Januar, die Vororte von Sumy mit gelenkten Luftbomben angegriffen, was zu Schwierigkeiten bei der Stromversorgung in der Stadt führte. Die Militärverwaltung der Stadt meldete mindestens zwei Todesopfer.

„Die lauten Explosionen, die von den Bewohnern von Sumy gehört wurden, stehen im Zusammenhang mit dem Einschlag von gelenkten Luftbomben auf die Vorstädte. Wohnhäuser, Nebengebäude und Autos wurden beschädigt. Zwei Menschen wurden vorläufig verletzt. Als Folge des feindlichen Angriffs in der Stadt war die Stromversorgung erschwert“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass medizinische und andere lebenserhaltende Einrichtungen im Normalbetrieb oder mit Hilfe von Backup-Lösungen arbeiten.

Aufgrund der instabilen Spannung sind Komplikationen bei der Arbeit der Wasserversorgungssysteme zu verzeichnen.

Es werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Netze zu stabilisieren. Die Normalisierung der Spannung und die Wiederherstellung eines stabilen Betriebs der lebenserhaltenden Systeme wird erwartet.

Wir erinnern daran, dass vor einer Woche die Notsituation im Energiesektor zu Problemen bei der Wasserversorgung in Sumy geführt hat.

Auch heute Abend griffen die Russen die Region Saporischschja an, wodurch die Stadt Volnyansk ohne Strom war.