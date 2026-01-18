Die Reparaturarbeiten an der Übertragungsleitung, die das KKW Saporischschja mit dem ukrainischen Stromnetz verbindet, haben begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Reparaturarbeiten an der Notstromleitung, die das KKW Saporischschja mit dem ukrainischen Stromnetz verbindet, haben begonnen.

Dies geht aus einer Mitteilung der IAEA im sozialen Netzwerk X hervor.

„Im Rahmen eines weiteren von der IAEO vermittelten Waffenstillstands haben wichtige Reparaturarbeiten an der 330-kV-Hauptstromleitung Ferrosplavna-1, die das ukrainische KKW mit dem Netz verbindet, begonnen“, sagte IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi.

Die Reparaturarbeiten werden von einem ukrainischen Team durchgeführt, und das IAEO-Team überwacht den Fortschritt der Arbeiten vor Ort, so die IAEO.

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass die Russen militärische Ausrüstung in der Nähe von Atomreaktoren im Kernkraftwerk Saporischschja stationiert haben, was einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt, das die Nutzung von Atomkraftwerken als militärische Ziele verbietet.

Am 28. Dezember wurde berichtet, dass ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland in der Nähe des KKW Saporischschja begonnen hat. Nach einem weiteren lokalen Waffenstillstand, der unter Vermittlung der IAEO erreicht wurde, begannen wichtige Reparaturarbeiten an einer Stromleitung in der Nähe des von Russland besetzten Kernkraftwerks.

Gleichzeitig verlor das vorübergehend besetzte Kernkraftwerk Saporischschja Anfang Januar infolge der Feindseligkeiten den Strom aus einer der Hochspannungsleitungen.

Selenskyj merkte an, dass es bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Krieg Russlands gegen die Ukraine keinen Konsens in der Frage des AKW Saporischschja gab, aber wenn das Kraftwerk in russischer Hand bliebe, würde es nicht funktionieren.