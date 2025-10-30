Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt Hausarrest rund um die Uhr für Trukhanov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Generalstaatsanwaltschaft hat einen Antrag auf Hausarrest rund um die Uhr mit elektronischen Überwachungsgeräten für den ehemaligen Bürgermeister von Odessa, Gennadiy Trukhanov, gestellt, der der Amtspflichtverletzung verdächtigt wird.

Quelle: Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

Einzelheiten: Im Fall der Fahrlässigkeit, die zum Tod von neun Menschen während des Unwetters am 30. September führte und an der Trukhanov, zwei seiner Stellvertreter und 6 weitere Angeklagte beteiligt sind, beantragt die Staatsanwaltschaft Hausarrest und eine elektronische Fußfessel für den ehemaligen Bürgermeister von Odessa.

Das Bezirksgericht von Petschersk in Kiew wird am 31. Oktober über die Zwangsmaßnahme entscheiden.

Was dem vorausging: Quellen der Ukrajinska Prawda berichteten, dass Trukhanov am Abend des 28. Oktober einen Verdacht von der Polizei erhielt.

Am 29. Oktober wurden die Einzelheiten offiziell bekannt gegeben. Aufgrund der Überschwemmung, bei der neun Menschen in Odessa ums Leben kamen, hat die Nationale Polizei den Verdacht der Amtspflichtverletzung gegen den ehemaligen Bürgermeister Gennadiy Trukhanov und Beamte der Stadtverwaltung von Odessa und eines Versorgungsunternehmens, insgesamt neun Personen, bekannt gegeben.

Das ehemalige Stadtoberhaupt von Odessa sagte, der Verdacht sei für ihn „überraschend“ gekommen.

